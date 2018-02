Cantora Amy Winehouse morre aos 27 anos

Ela ganhou várias vezes o Grammy e era famosa por seu penteado, voz de cantora de soul e comportamento errático - tanto no palco como na vida pessoal.

Amy foi encontrada morta em sua casa em Camden, no norte de Londres. A polícia foi chamada ao local por volta de 15 horas (meio-dia em Brasília). .

"Nesta fase inicial, prosseguem as investigações sobre a morte. Está sendo tratada como inexplicável," disse um porta-voz da polícia. A TV Sky News informou, citando fontes policiais, que se suspeita que ela tenha morrido por overdose de drogas.

"Estamos profundamente entristecidos com a perda súbita de uma música e artista tão talentosa," disse a gravadora Universal em comunicado. "Nossas orações estão com a família de Amy, seus amigos e fãs neste momento difícil."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há muito tempo amigos e parentes alertavam que o estilo de vida de Amy, que a levaram várias vezes a centros de reabilitação de dependentes químicos e afetaram sua carreira, poderiam conduzir à sua derrocada.

A última apresentação gravada de Amy foi no mês passado na Sérvia, onde ela foi vaiada por uma multidão e teve dificuldade para cantar e manter o equilíbrio enquanto sua banda continuava a tocar. Em algumas músicas, a platéia cantou a maior parte da letra.

Um vídeo do show foi postado no site do YouTube, o que levou seus representantes a cancelar toda a turnê programada e aguardar a recuperação dela.

RUA ISOLADA PELA POLÍCIA

A polícia isolou a rua do lado de fora da casa da cantora em Camden, onde dezenas de fãs se reúnem ao lado de fotógrafos e cinegrafistas. Informou-se que Amy havia se mudado havia pouco tempo para essa residência.

O pai de Amy, Mitch, que lançou carreira musical no esteio do sucesso da filha, estava em Nova York quando foi divulgada a notícia da morte dela. Segundo a mídia britânica, ele está a caminho de Londres.

De toda a parte chegam homenagens à artista, mais conhecida nos últimos anos pelas manchetes relacionadas a seus problemas pessoais.

A mulher do ex-primeiro-ministro Gordon Brown, Sarah Brown, disse no Twitter: "triste, triste notícia de Amy Winehouse - grande talento, voz extraordinária, e morte trágica, condolências à sua família."

A cantora e celebridade televisiva Kelly Osbourne, escreveu no microblog: "nem posso respirar direito agora, estou chorando tanto, acabei de perder uma de minhas melhores amigas. Te amo para sempre Amy e nunca esquecerei da verdadeira você!"

TRISTE, MAS NÃO SURPRESO

O radialista e DJ Paul Gambaccini disse que a morte prematura de Amy infelizmente não era nenhuma surpresa.

"Nós temíamos essa notícia há algum tempo, e tínhamos esperança de que ela daria uma virada, mas ela não deu mostras de ser capaz de fazer isso," disse ele à TV britânica BBC.

"Ela simplesmente não podia controlar-se. É trágico porque os álbuns dela eram magníficos. Nós temos 40 anos de discos de Frank Sinatra, e acontece que somente temos dois discos de Amy Winehouse."

Amy nasceu em 14 de setembro de 1983 numa família judia com histórico de músicos de jazz. Ela foi descoberta pelo cantor de soul Tyler James aos 16 anos e, em 2003, lançou seu primeiro álbum, "Frank," que foi aclamado pela crítica.

O segundo álbum dela, "Back to Black," foi lançado em outubro de 2006, chegou ao primeiro lugar das paradas de sucesso e lhe valeu cinco prêmios Grammy - o equivalente ao Oscar no mundo da música..

O maior sucesso do álbum "Rehab" continha a frase: "Eles tentaram me fazer ir para a reabilitação. Eu disse 'não, não, não'" .