Cantora Amy Winehouse é presa em Londres A perturbada cantora britânica de soul Amy Winehouse foi detida na terça-feira sob acusação de obstrução da Justiça, segundo a polícia e uma pessoa que trabalha com ela. Ela havia feito um acordo para se entregar devido às acusações. "Uma mulher de 24 anos [Winehouse] foi detida por indicação [dela própria] numa delegacia do Leste de Londres, em conexão com uma investigação por perversão do curso da Justiça. Ela permanece sob custódia", disse nota da Polícia Metropolitana. "Foi voluntário e pré-acertado", confirmou uma fonte da agência de divulgação dela, pedindo anonimato. Blake Fielder-Civil, marido de Winehouse, já está preso sob lesão corporal e tentativa de obstrução da Justiça. Indicada a seis prêmios Grammy, Winehouse luta contra as drogas e o alcoolismo desde que chegou à fama. Neste mês, ela foi fotografada vagando pelas ruas de Londres, vestindo apenas jeans e soutien. A cantora tatuada cancelou os últimos shows do ano alegando que não conseguia se apresentar enquanto o marido estiver preso. Fielder-Civil, de 25 anos, foi indiciado em novembro por agredir um balconista de bar. O julgamento foi adiado depois que o jornal The Daily Mirror afirmou que ele teria oferecido dinheiro ao balconista para não depor.