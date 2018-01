Cantora Amy Winehouse é libertada após passar noite na prisão A premiada cantora Amy Winehouse recebeu uma advertência por agressão e foi solta sem acusação formal no sábado, após passar uma noite na prisão, informou a polícia. Um homem disse ter sido agredido na madrugada de quarta-feira no norte de Londres, e a cantora se apresentou em uma delegacia no centro da cidade na sexta-feira para prestar depoimento. Winehouse admitiu ter dado um tapa com a mão aberta em um homem e aceitou a advertência, disse sua assessora em um comunicado. "Amy cooperou totalmente com a investigação e se desculpou pelo incidente", disse o comunicado, "Ela agradece à polícia pela maneira profissional como cuidou do caso." O comunicado ainda informou que a cantora britânica está entusiasmada para gravar novas músicas. Ela está trabalhando em uma canção para o novo filme de James Bond. A vida particular de Winehouse, 24 anos, e sua batalha com as drogas têm obscurecido seu sucesso como cantora, estimado em 10 milhões de libras (20 milhões de dólares) na mais recente listas dos mais ricos do jornal Sunday Times. O marido dela, Blake Fielder-Civil, 25 anos, compareceu à corte sexta-feira para se defender das acusações de atrapalhar o andamento da Justiça e de lesão corporal. Ele nega as acusações. (Reportagem de Avril Ormsby e Mike Collett-White)