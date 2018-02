Cantora Adele está grávida do primeiro filho

"Estou feliz em anunciar que Simon e eu estamos esperando nosso primeiro filho juntos. Queria que vocês ouvissem a notícia diretamente de mim. Obviamente estamos muito felizes e empolgados, mas por favor respeitem a nossa privacidade neste momento precioso", escreveu ela.

Adele, de 24 anos, e Konecki, que é divorciado, namoram desde janeiro.

Há 18 meses, a cantora de "Someone Like You" tornou-se sensação global com o disco "21." O álbum ainda está entre os 10 primeiros da Billboard norte-americana, mais de um ano depois de seu lançamento.

Adele ganhou seis prêmios Grammy em fevereiro, incluindo melhor álbum, por "21", e música do ano por "Rolling In The Deep".

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)