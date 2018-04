Cantor Usher se casa discretamente após cancelar festa O cantor de rhythm & blues Usher se casou na sexta-feira com sua namorada, grávida, numa cerimônia pequena e reservada no escritório de seu advogado, apenas seis dias depois de cancelar uma cerimônia suntuosa e cheia de estrelas, segundo relatos da imprensa na segunda-feira. O casamento estava originalmente marcado, com muita pompa, para 28 de julho em Long Island, Nova York, mas foi cancelado no mesmo dia, sem explicação. Mas o site da revista Us Weekly disse que Usher Raymond, 28 anos, e a estilista Tameka Foster selaram a união na sexta-feira na Geórgia, Estado natal do casal. "Troquei votos com Tameka Foster em Atlanta na sexta-feira, e estamos casados e felizes", disse Usher à Us Weekly. Houve especulações de que o casal estava discordando de tudo na cerimônia e que a mãe e ex-agente do cantor, Jonetta Patton, não teria aprovado a noiva. Foster, de 37 anos, negou os rumores e disse ter tido um "susto" relativo à gravidez, provocado pelo estresse do casamento, e que por isso passou dois dias hospitalizada. Ela já tem três filhos de um casamento anterior. Houve relatos de que Patton foi à cerimônia de sexta-feira. Usher já ganhou cinco prêmios Grammy, o principal do setor fonográfico nos EUA. Em 2005, estrelou o filme "In the Mix", e no ano seguinte atuou no musical "Chicago", da Broadway. (Por Belinda Goldsmith)