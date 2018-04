Cantor uruguaio Jorge Drexler faz show único em SP O cantor e compositor uruguaio Jorge Drexler, vencedor do Oscar de melhor canção em 2005 com a música "Al Otro Lado del Río", fará um único show em São Paulo na próxima terça-feira, no Sesc Pinheiros. Drexler mostrará no show as canções do seu mais recente disco, "12 Segundos de Oscuridad", lançado em 2006. Diversos cantores e compositores brasileiros aparecem no trabalho, como uma parceria com o compositor gaúcho Vitor Ramil na faixa-título do álbum e mais participações de Maria Rita, Arnaldo Antunes e Paulinho Moska. Drexler, que já admitiu ter como maior influência musical o brasileiro João Gilberto, conquistou o Oscar em 2005 com uma canção feita para um filme de outro brasileiro, o cineasta Walter Salles: "Diários de Motocicleta". Na ocasião, não pôde interpretar sua música na cerimônia por decisão da Academia e, ao subir no palco para receber a estatueta, cantou a canção por alguns segundos, arrancando aplausos na platéia. Além do último álbum e de "Al Otro Lado del Río", o uruguaio deve apresentar no show uma coleção de canções de sua carreira, que começou em 1992. A procura por ingressos foi grande, e eles se esgotaram ontem. Jorge Drexler. Sesc Pinheiros - Teatro Paulo Autran. Rua Paes Leme, 195. Terça-feira (4), às 21h. Ingressos esgotados. Informações: (11) 3095-9400.