Cantor Stevie Wonder é nomeado mensageiro da paz da ONU

Os mensageiros da paz são celebridades geralmente nos campos de cinema, música, literatura e esportes, que promovem as atividades e os ideais da ONU em aparições públicas e contatos com a mídia.

Em comunicado, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, descreveu Wonder, que é cego, como "uma verdadeira inspiração aos jovens do mundo todo sobre o que se pode conseguir apesar de qualquer limitação física".

"Ele conseguiu usar sua voz e sua relação especial com o público para criar um mundo melhor e mais inclusivo, defender os direitos civis e humanos e melhorar a vida dos menos afortunados", disse Ban.

Wonder, de 59 anos, é cego de nascimento, mas aprendeu a tocar gaita, piano e bateria até os nove anos.

Em sua carreira, ele emplacou 32 singles no topo das listas de R&B, ganhou 25 prêmios Grammy e vendeu mais de 100 milhões de álbuns.

O cantor, cujos sucessos incluem "Superstition", "I Just Called to Say I Love You" e "My Cherie Amour", embarcou em uma turnê no ano passado que ele espera ajude a espalhar uma mensagem de união entre as religiões e raças.

(Reportagem de Patrick Worsnip)