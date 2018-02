Cantor R. Kelly passa por cirurgia na garganta

CHICAGO (Reuters) - O cantor de R&B ganhador do Grammy R.Kelly foi submetido a uma cirurgia de emergência na garganta e não poderá voltar a cantar por um período indeterminado, disse um porta-voz dele nesta quarta-feira.

Kelly, de 44 anos, cujo nome real é Robert Kelly, estava com fortes dores e foi levado às pressas a um hospital de Chicago na terça-feira. Um abscesso na amídala foi drenado, de acordo com comunicado do porta-voz Allan Mayer.

Kelly encerrou recentemente a parte norte-americana de sua turnê internacional "Love Letter", mas não se sabe quando ele poderá retomar suas apresentações, segundo o comunicado.

Em seu último comentário no Twitter, há uma semana, Kelly escreveu que não queria mais tomar remédios. "Sinto que minha garganta está voltando. Estava de cama suando como doido. Obrigado amigos."

Kelly, cujos hits incluem "You Remind Me of Something" e "I Believe I Can Fly", ganhou fama primeiramente no início dos anos 1990, e teve uma carreira sólida durante os anos 2000.

Nos últimos anos, no entanto, a carreira musical de Kelly foi manchada por problemas com a Justiça. Em 2008, um júri o absolveu de uma acusação de pornografia infantil e, recentemente, documentos judiciais mostraram que ele está um ano atrasado no pagamento de sua mansão multimilionária em Chicago. Reuters