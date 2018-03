Cantor português apresenta clássicos do fado no Rio Aos 33 anos, o português António Zambujo é saudado na Europa como ?a nova voz do fado?. Apaixonado por música brasileira e pelo cool jazz norte-americano, ele está no Brasil para lançar o terceiro CD de sua carreira, "Outro Sentido". O cantor faz show hoje no Teatro Tom Jobim no Rio. Zambujo diz que cantar no espaço que leva o nome do maestro ?será o maior privilégio? de sua carreira, diz o fã das músicas de Tom. Seu álbum traz releituras de clássicos portugueses e nacionais.