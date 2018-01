Cantor Pete Wentz nega gravidez de Ashlee Simpson

O roqueiro Pete Wentz negou na segunda-feira, 14, que sua noiva, a popstar Ashlee Simpson, esteja grávida, conforme divulgaram revistas de celebridades dias após o casal ter anunciado seu noivado. A notícia foi veiculada na MTV.com. As revista Us e OK! divulgaram em seus sites na segunda-feira que Ashlee estaria grávida. A OK! chegou a dizer que o bebê nasceria em outubro. Mas Wentz, baixista da banda de rock Fall Out Boy, disse à MTV News em e-mail: "Há uma caça às bruxas em Hollywood para dizer que, sempre que pessoas ficam noivas, é devido a uma gravidez. Estamos noivos, sim, isso é verdade, e estamos felizes com isso." Em e-mail separado, a MTV News disse que perguntou a Wentz se ele negava os relatos sobre a suposta gravidez de Ashlee Simpson, e que ele respondeu "sim". Uma representante de Ashlee Simpson, que tem 23 anos e é irmã da atriz e cantora Jessica Simpson, divulgou comunicado confirmando o noivado e dizendo que "não há nada a acrescentar além disso". Ashlee namora Wentz, de 28 anos, desde 2006. Na quinta-feira o casal postou um comunicado no site de rede social friendsorenemies.com anunciando que vão se casar. Além de sua carreira como cantora, Ashlee Simpson atuou no seriado americano Seventh Heaven, e seu novo álbum, Bittersweet World, sairá neste mês. Pete Wentz co-fundou a Fall Out Boy em 2001, e a banda formou uma base leal de fãs com álbuns como From Under the Cork Tree, de 2005.