Cantor Morrissey recebe alta do hospital

O cantor de 50 anos foi hospitalizado depois que sofreu dificuldades respiratórias e desmaiou no palco durante um show na cidade inglesa de Swindon na noite de sábado.

"Morrissey ficou indisposto e foi internado durante a noite como medida de precaução", disse a porta-voz em um comunicado.

"Ele foi examinado por uma equipe médica, mas já passa bem e foi mandado para casa.

Morrissey caiu no chão depois de interromper a canção "This Charming Man". Dois membros da banda levaram-no para os bastidores, onde ele recebeu os primeiros-socorros.

Ele tinha dito para o plateia de 100 pessoas: "boa noite... provavelmente", antes de começar a cantar o sucesso dos Smiths de 1983, disse o Sunday Telegraph.

Mark Taylor, de 40 anos, disse ao Telegraph: "Houve uma espera de cerca de 25 minutos antes de um dos membros da turnê aparecer e dizer que Morrissey tinha saído do prédio e que ele estava muito doente".

Os Smiths ganharam fama nos anos 1980 com canções tristes mas sarcásticas, e entre seus sucessos estão "What Difference Does it Make" e "Heaven Knows I'm Miserable Now". O grupo se separou em 1988.

(Reportagem de Avril Ormsby)