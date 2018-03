Cantor Jerry Lee Lewis se casa pela 7a vez

O cantor de "Great Balls of Fire", de 76 anos, se uniu à ex-mulher de um primo numa cerimônia discreta em Natchez, Mississippi, no dia 9 de março, segundo a edição de sexta-feira do jornal The Natchez Democrat. A nova mulher dele, Judith Brown, disse ao jornal que já era cuidadora dele há algum tempo.

Em 1957, o cantor e pianista causou escândalo ao se casar com uma prima de 13 anos, Myra Gale Brown. Outros cinco casamentos se seguiriam, o último deles terminando em divórcio em 2005, após 20 anos.

Antes, Judith Brown foi casado com um irmão de Myra, Rusty.

(Reportagem de Jill Serjeant)