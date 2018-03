Cantor Elton John é pai pela segunda vez

LONDRES - O astro pop britânico Elton John anunciou nesta quarta-feira que se tornou pai pela segunda vez após o nascimento, por meio de uma mãe de aluguel, de Elijah Joseph Daniel Furnish-John.

O cantor de Rocket Man e Candle in the Wind e seu parceiro David Furnish confirmaram a notícia em um pequeno comunicado no site oficial de John, que também forneceu um link para uma reportagem da revista People.

"Nós dois queríamos ter filhos, mas o fato de que agora temos dois é quase inacreditável", disse o casal, que vive em união estável desde 2005.

"O nascimento de nosso segundo filho completa nossa família da forma mais preciosa e perfeita", disseram à People. John, de 65 anos, e Furnish, de 50, já são pais de Zachary, que tem 2 anos. Elijah nasceu em Los Angeles, no dia 11 de janeiro.

"Eu sei que quando ele for à escola haverá uma terrível pressão sobre ele, e sei que algumas pessoas falarão 'Você não tem mãe'", disse John sobre a decisão de ter outro filho. "Vai acontecer. Nós já conversamos sobre isso antes de tê-lo. Eu quero que alguém esteja ao seu lado para ajudá-lo. Nós veremos".