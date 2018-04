Cantor do Motley Crue é condenado a duas semanas de prisão

Associated Press

O cantor Vince Neil, do Motley Crue, vai pegar duas semanas de prisão domiciliar por dirigir bêbado o seu Lamborghini perto da cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos.

Uma testemunha disse nesta terça-feira, 18, que o roqueiro de 49 anos concordou em se declarar culpado em 26 de janeiro por delito na direção.

O cantor é reincidente e havia sido preso em junho último. Neil vai começar a pagar sua pena em 15 de fevereiro.

As ligações feitas pela Associated Press ao agente de Neil, Jill Siegel, não foram atendidas. Em uma declaração publicada em jornal de Las Vegas, Neil se responsabilizou por suas ações e disse que irá aprender com a experiência.