Cantor de soul Solomon Burke morre aos 70 anos em Amsterdã

O músico, que tinha 70 anos, morreu após chegar de um voo de Los Angeles, nos Estados Unidos, segundo o canal CNN.

Para o produtor Jerry Wexler, Burke era "o melhor cantor de soul de todos os tempos", segundo a biografia do cantor no Hall da Fama do Rock.

Nascido na Philadelphia, Burke era conhecido por canções como "Cry to Me," "Just Out of Reach (Of My Two Open Arms)" e "Got to Get You Off My Mind".

O músico teve o auge da sua carreira na década de 1960, mas voltou a ganhar destaque ao ganhar um prêmio Grammy em 2002 pelo álbum "Don't Give Up On Me."

(Por Vicki Allen)