Cantor de country George Hamilton IV morre aos 77 anos

Hamilton, que estava com 77 anos, sofreu um ataque cardíaco no sábado, diz a nota.

Hamilton ajudou a popularizar a música country muito além dos Estados Unidos, apresentando-se em festivais por toda a Europa. Ele foi o primeiro cantor country norte-americano com uma série na televisão britânica, de acordo com sua biografia no site do Grand Ole Opry, que tem sede em Nashville.

Hamilton também organizou uma série de televisão no Canadá.

O músico, conhecido como George IV, cresceu no Estado da Carolina do Norte, e costumava viajar de ônibus para ouvir apresentações no Grand Ole Opry.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sua carreira musical decolou com o hit pop "A Rose and a Baby Ruth" em 1956. Vários anos depois, ao sentar-se na plateia do Grand Ole Opry, ele decidiu mudar do pop para o country. Seus sucessos incluem "Abilene" e "Before This Day Ends".

"Nós perdemos um membro da nossa família", disse uma mensagem no Twitter na página do Opry. "George Hamilton IV será lembrado com saudade por todos."

(Reportagem de Letitia Stein em Tampa, Flórida)