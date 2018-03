Cantor Chris Brown será interrogado por suposta agressão, diz polícia

Policiais responderam a um chamado sobre uma briga envolvendo seis homens no Santa Monica Boulevard no domingo, disse o departamento. Testemunhas disseram que o cantor vencedor do Grammy havia agredido um homem durante a rápida discussão.

Nenhum dos envolvidos foi preso. A suposta vítima não foi identificada no comunicado da delegacia, segundo o qual Brown e seu grupo deixaram o local antes das autoridades chegarem.

Investigadores planejam entrar em contato com o cantor posteriormente, de acordo com a polícia.

Brown, 23 anos, está sob liberdade condicional por cinco anos depois de ser condenado por agredir sua ex-namorada, também cantora de R&B, Rihanna, na véspera da premiação do Grammy de 2009.

(Reportagem de Colleen Jenkins)