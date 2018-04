Cantor Chris Brown se diz envergonhado por agressão a Rihanna

Em vídeo de dois minutos divulgado no site de celebridades TMZ.com, Brown, de 20 anos, disse que gostaria de ter falado antes, mas foi aconselhado por seus advogados a não fazê-lo.

O intérprete de hits como "Run It" e "Kiss Kiss" declarou-se culpado em junho pelo incidente ocorrido na véspera da cerimônia do prêmio Grammy. Em agosto, ele deve ser condenado a cinco anos de prisão com direito a sursis.

"Eu disse a Rihanna incontáveis vezes e estou dizendo a vocês hoje que lamento realmente que não tenha sido capaz de lidar com a situação de forma diferente e melhor", afirmou ele.

Rihanna, 21 anos, ficou com o rosto ensanguentado e arranhado devido à briga, que abalou a imagem de "bom moço" que Brown tinha no mundo artístico. O fato também gerou uma grande discussão sobre a violência de gênero entre os jovens.

Brown afirmou que tem refletido muito, que sabe que decepcionou os fãs e que tentará que isso nunca mais se repita.

"Fico muito triste e muito envergonhado com o que fiz. Como muitos de vocês sabem, cresci numa casa onde havia violência doméstica, e vi pessoalmente o que a raiva descontrolada pode fazer."

"O que eu fiz foi inaceitável, cem por cento... Espero que outros aprendam com os meus erros. Pretendo viver minha vida de modo a ser realmente digno do termo 'modelo'", acrescentou.

(Reportagem de Jill Serjeant)