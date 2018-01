Cantor Chris Brown é suspeito de agressão em Las Vegas

O cantor de R&B Chris Brown foi apontado pela polícia de Las Vegas nesta segunda-feira, 4, como suspeito de agressão, acusado de dar um soco em um homem com quem jogava basquete durante uma briga antes do amanhecer no Palms Casino Resort.

Brown, que completa 26 anos na terça-feira, recebeu a opção de assinar uma citação de agressão ou ter o caso submetido ao gabinete do procurador para possível processo.

A polícia disse que a vítima relatou o incidente do hospital, onde o homem foi tratado dos ferimentos e liberado, e que Brown tinha deixado o hotel no momento em que os policiais chegaram.

Assinar a citação é uma promessa de comparecer em tribunal, não uma admissão de culpa, disse a polícia. Da mesma forma, Brown seria convocado para o tribunal se o procurador do distrito o acusasse.

De qualquer maneira, uma condenação acarreta uma pena máxima de multa de US$ 1 mil, de acordo com o porta-voz da polícia Larry Hadfield.

O advogado de Brown e seu agente não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto.