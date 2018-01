Cantor britânico Seal faz show extra dia 8 em São Paulo O cantor britânico Seal encerra no dia 8 a passagem de sua turnê pela cidade de São Paulo com um show extra no HSBC Brasil. Os ingressos para a última apresentação já estão à venda e os preços variam de R$ 200 (pista) a R$ 400 (camarote). O espaço tem capacidade para 1,8 mil lugares. Mais informações pelo telefone (011) 4003-1212. As informações são do Jornal da Tarde