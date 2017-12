Cantor britânico é condenado a 35 anos de prisão por abuso sexual de crianças

Watkins, de 36 anos, se declarou culpado de 13 delitos relacionados a abusos de crianças em depoimento no Tribunal da Coroa em Cardiff, País de Gales, no mês passado.

Duas mães de crianças das quais ele abusou, que admitiram culpa no caso, foram condenadas a 14 e 17 anos de prisão.

Antes de anunciar a sentença de Watkins, o juiz John Royce lhe disse: "Você é uma influência profundamente corruptora, você é altamente manipulador, você é um predador sexual."

"O público, e em especial moças e crianças, precisam de proteção contra você", disse Royce.

O inspetor-chefe Peter Doyle, principal autoridade de investigação na Polícia do Sul de Gales, disse que a investigação sobre Watkins "revelou as provas mais perturbadoras de abuso de crianças que eu havia visto em meus 28 anos de carreira na polícia".

A polícia acredita que ainda não chegou a todas as vítimas de Watkins, por isso está realizando mais investigações com a ajuda de outras unidades na Grã-Bretanha, da polícia internacional (Interpol) e do Departamento de Segurança Interna dos EUA.

