Cantor Bobby Brown se casa no Havaí

Fotografias de Brown, de 43 anos, integrante do grupo New Edition, de sua nova mulher e agente, Alicia Etheridge, e da festa de casamento foram postadas via Instagram pelo filho adolescente do cantor, Bobby Jr.

A revista People disse que o casal se casou na segunda-feira, um dia depois de Brown participar de um show do New Edition em Honolulu.

Brown e Alicia têm um filho pequeno e ficaram noivos no palco em 2010 - três anos depois do amargo divórcio de Brown da cantora Whitney.

Brown e Whitney ficaram casados por 15 anos, e durante esse tempo Whitney desenvolveu um forte vício em cocaína, maconha e crack. Em uma entrevista para a televisão em abril, Brown negou as sugestões de que ele tinha viciado Whitney ou que ele havia desempenhado de alguma forma um papel na morte dela.

Whitney, de 48 anos, morreu afogada acidentalmente em uma banheira de um hotel de Beverly Hills em fevereiro. Pó branco e parafernália relacionada a drogas foram encontrados no banheiro.

Brown tem cinco filhos, um com Whitney, três de relacionamentos antigos e um com Alicia.

(Reportagem de Jill Serjeant)