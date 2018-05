Cantor Andrew Goldde, de 'Lonely Boy', morre aos 59 anos

O jornal Los Angeles Times disse que ele morreu em sua casa na sexta-feira. Ele vinha passando por um tratamento de câncer, mas respondia bem aos remédios.

Gold, filho do compositor vencedor do Oscar Ernest Gold e da cantora Marni Nixon, explodiu em 1973 quando participou da banda de Linda Ronstadt. Ele desempenhou papel fundamental em músicas como "You're No Good" e "When Will I Be Loved?"

Ele lançou carreira solo paralela em 1975 em álbum com o seu nome no qual ele tocava a maioria dos instrumentos. A música "Endless Flight" foi regravada depois por Leo Sayer.

No ano seguinte, ele chegou à sétima posição das paradas dos EUA com "Lonely Boy", uma música do seu segundo álbum "What's Wrong With This Picture?". Gold gravou o disco enquanto trabalhava na "Hasten Down the Wind", de Ronstadt, e os dois dividiam a mesma banda.

Gold continuou a gravar e fez parceria em 1983 com o cantor inglês Graham Gouldman do 10cc para gravar três álbuns. Ele trabalhou com artistas como Wynonna Judd, Vince Gill, Aaron Neville e Celine Dion.

Na década de 1990s, ele gravou a canção-tema para a série "Louco por Você". O seu último disco lançado foi em 2008, "Copy Cat", com canções dos Beatles.