CANTATA ANNE FRANK NA CATEDRAL Em 1958, 13 anos depois da morte de Anne Frank, seu pai, o sobrevivente Otto Frank, adaptou seu diário, transformando-o em um libreto que ganharia música pelas mãos do italiano Leopoldo Gamberini. Nascia, assim, a cantata O Diário de Anne Frank, que foi estreada no Brasil em junho do ano passado e ganha nova apresentação hoje, promovida pelo Instituto Vladimir Herzog em parceria com o governo do Estado de São Paulo. Será na Catedral da Sé, a partir das 17 horas, com regência de Martinho Lutero e a participação de Clarisse Abujamra, Yuriko Mikami, Patrizia Zanardi e direção cênica de Naum Alves de Souza.