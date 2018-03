Cânone do sublime

A primeira impressão de quem lê The Anatomy of Influence (2011) não permite dizer que Harold Bloom abjurou seu polêmico livro A Angústia da Influência, publicado nos EUA em 1973. Profissão de fé na tradição estética do ensaísta e crítico inglês Walter Pater e na filosofia de Nietzsche, A Angústia da Influência passava pelo caminho de Freud num labirinto de citações em que o fio de Ariadne era o crédito na poesia como criação transcendental. O deus supremo, no cânone de Bloom, era Shakespeare - e o bardo continua a reinar em The Anatomy of Influence. Não só pelo título, a obra deve muito ao acadêmico inglês Robert Burton (1577-1640), autor de The Anatomy of Melancholy, que ele escreveu para afastar de si o fantasma da melancolia - Burton era depressivo.

O livro foi a obra favorita de vários autores, de Samuel Johnson a Anthony Burgess. Lawrence Sterne emprestou dele algumas passagens para seu Tristan Shandy, mas nunca deu crédito a Burton. Samuel Johnson (1709-1784), o ídolo de Bloom, foi quem, em 1765, apresentou uma edição crítica da obra de Shakespeare. Se Bloom sofre da angústia da influência - e certamente sofre -, Johnson é o primeiro na lista dos autores que devem ser citados ao lado de Pater, Freud, Kierkegaard, Nietzsche e Emerson. Dois outros nomes merecem ainda ser mencionados: o cabalista Gershom Scholem e, naturalmente, o poeta simbolista francês Paul Valéry (1871-1945), influenciado por Mallarmé e referência maior entre os existencialistas.

O transcendentalismo de Ralph Waldo Emerson (1802-1883) e seu esforço em busca do "espírito universal" servem de guia para Bloom em sua cruzada contra os erros da chamada "nova crítica", que tende a eclipsar a presença do autor em sua obra, fazendo-o desaparecer, como num passe de mágica, no interior de seus textos. Bloom diz que sua subjetividade foi formada lendo poesia, destacando no livro Milton, Keats, Blake, Shelley, Whitman, Tennyson, T.S. Eliot, Wallace Stevens e Hart Crane. Numa época em que a palavra transcendência é banalizada e os milagres são poucos, Bloom garante que a poesia - especialmente a produção romântica de Shelley - pode ser de extrema ajuda para espíritos desencorajados.

Shelley, de fato, exerceu influência sobre o pensamento filosófico de Thoreau e Gandhi (a não violência é herança do baú do poeta inglês). Bloom diz mesmo que Alastor, ou O Espírito da Solidão, primeiro poema longo de Shelley, dá início a um novo capítulo na história da poesia, ainda conosco, apontando entre seus herdeiros os modernistas americanos Hart Crane (1889-1932) e Wallace Stevens (1879-1955), que escreveram versões de Alastor em Voyages e The Comedian as the Letter C., respectivamente.

Bloom é apaixonado pela poesia de Crane. Ousa mesmo colocar o poeta acima de Yeats e Stevens, confidenciando ao leitor que sua retórica o impressionou tanto quanto a de Blake em sua adolescência. Curiosamente, Bloom - casado e heterossexual convicto, ao que se saiba - se identifica mais com a poesia de homossexuais como Hart Crane (e Voyages foi escrito para o amante do poeta, Emil Oppfer). Isso porque sua ambição é atingir o sublime, ‘‘a mais alta forma de exaltação espiritual e estética", nunca esquecendo que a inescapável condição do sublime (ou a "alta literatura") é agônica e deriva do trágico grego Píndaro, que também era homossexual.

Se o papel do crítico é o de mapear a genealogia poética, então Bloom seguiu uma linha bastante pessoal em seu labirinto de releituras que compõem sua "anatomia da influência". Borges, diz ele, idealizou a influência literária, rejeitando qualquer ideia de rivalidade ou competição. Bloom, ao contrário, observa que é de uma relação de amor e ódio (Valéry e Mallarmé, por exemplo) que nasceu o grande poema cíclico, que começa com Píndaro e chega a Hart Crane. Shakespeare é exceção. É o paradigma da autossuficiência, segundo Bloom, capaz até de partir para a autoparódia (Cymbeline, por exemplo).

Shakespeare pensa por meio de seus personagens, exceto nos sonetos - e Bloom provoca os religiosos ao dizer que o bardo se apropriou da palavra de Javé no Êxodo num de seus sonetos (o 121) para reafirmar sua natureza homoerótica como quem diz "eu sou o que sou" -, sem dar satisfações à matula.

Sem Shakespeare não haveria Proust. Tampouco Whitman, outro homossexual que Bloom elege como vetor da moderna poesia americana, destacando a sequência homoerótica de Calamus e o manifesto igualmente gay que é Live Oak, with Moss, uma "miniatura" dos sonetos de Shakespeare, segundo ele. Aos 82 anos, Bloom celebra o amor que não ousava dizer seu nome - e que hoje grita em cerimônias oficiais, como o poeta gay Richard Blanco fará na posse de Barack Obama, na segunda-feira.