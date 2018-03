Cannes estende tapete para o Robin Hood de Russell Crowe Já é oficial - o Festival de Cannes anunciou ontem o filme que vai abrir a edição deste ano do maior evento de cinema do mundo. Dia 12 de maio, o tapete vermelho será estendido para o Robin Hood de Ridley Scott, estrelado por Russell Crowe. É o quarto trabalho da dupla. O trailer está sendo exibido nos cinemas e promete um filme de intensa movimentação e requinte visual, mas essas são caracterísicas há longo tempo associadas ao diretoRidley Scott. O curioso é que ele declarou que o ladrão da floresta de Sherwood nunca foi um dos heróis de sua infância. Scott preferia os mocinhos de westerns e o que o levou a mudar de opinião - e a querer fazer o filme - foi o roteiro de Brian Helegeland, que vê o per