Canguru invasor assusta família australiana durante a noite Um casal australiano pensou que estava sendo atacado por um intruso quando um canguru quebrou a janela de seu quarto e começou a pular em cima deles. "A primeira coisa que pensei quando estava meio acordado era que um ninja lunático tinha entrado pela janela", disse à mídia local Beat Ettlin, nesta segunda-feira. O canguru de três metros destruiu a janela de Ettlin em Canberra, no domingo à noite. Enquanto Ettlin, sua esposa e sua filha mais nova se protegiam debaixo dos cobertores, o canguru machucado pulava em cima deles, fazendo estragos na mobília e sujando de sangue todas as paredes, de acordo com a Associated Press australiana. A próxima coisa que Ettlin ouviu foi o seu filho de 10 anos de idade, Leighton, gritando da sua cama: "Há um canguru no meu quarto!". Ettlin, de 42 anos, lutou com o sangrento canguru, dominou o animal, e o soltou na porta da frente. O canguru desapareceu no meio do mato. (Reportagem de Michael Perry)