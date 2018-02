'Candle in the wind' é a mais vendida Candle in the Wind, de Elton John, é a canção mais vendida dos últimos 60 anos, na Inglaterra, informou ontem a empresa Official Charts Company. Com quase 5 milhões de cópias vendidas, o single encabeça a lista de canções mais populares desde que tais números começaram a ser registrados, em 1952. Composta inicialmente em 1973, em memória de Marilyn Monroe, Candle in the Wind foi readaptada na ocasião da morte da princesa Diana, em 1997. Em segundo lugar, está Do They Know It's Christmas (3,69 milhões), de Bob Geldof para a organização Band Aid, e em terceiro, Bohemian Rapsody, do Queen (2,36 milhões). / EFE