Candidatos ao Oscar ganham tempo com greve dos Correios

A lista de brasileiros que se candidataram a uma vaga ao Oscar foi divulgada na noite desta quinta-feira, 20, pela Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura. Mas o número de candidatos, 14 até agora, ainda pode crescer. Em vista da greve dos Correios, o prazo para as inscrições foi prorrogado até segunda-feira. Entre os candidatos para representar o cinema do Brasil, já estão desde o documentário Fabricando Tom Zé até o esdrúxulo O Cheiro do Ralo. Passando por O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias. O filme de Cao Hamburger, aliás, já iniciou uma espécie de maratona rumo a Hollywood. O longa, que já estreou em 13 países, incluindo França, Espanha, Itália, Canadá e Israel, estréia nas salas do EUA no final deste ano e aporta primeiro em Nova York e Los Angeles. Depois, segue para mais 25 cidades americanas. A escolha do longa-metragem brasileiro que será indicado à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood a uma vaga entre os cinco concorrente ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro de 2008 será feita por uma comissão nomeada pelo Minc. O representante do Brasil será conhecido na próxima terça, dia 26. Para participar da seleção, os filmes precisam ter sido lançados no Brasil entre 1.º de outubro de 2006 e 30 de setembro de 2007, exibidos por sete dias consecutivos em salas comerciais e realizados em 35mm, 70mm ou em formato digital de exibição comercial. Confira abaixo a lista completa dos candidatos já inscritos, que têm até segunda-feira para enviarem suas cópias para a Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura. 1 - A Grande Família, O Filme - Globo Filmes (estréia em 26/ 01/2007, em exibição por 112 dias) 2- Antônia - Tangerina Entretenimento Ltda (estréia em 9/02/07, em exibição por 56 dias) 3- Batismo de Sangue - Helvécio Ratton (estréia em 20/04/07, por 120 dias) 4- Cidade dos Homens - O2 Filmes (estréia em 31/08/07, em exibição por 31 dias) 5- Fabricando Tom Zé - Goiabada Productions, Muiraquitã Filmes, Primo Filmes e Spectra Midia (estréia em 13/07/07, ainda em exibição) 6- Muito Gelo e Dois Dedos D’água - Lereby Produções (estréia a partir de 6/10/2006, por 98 dias) 7- O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias - Gullane Filmes (estréia em 2/11/2006, em exibição até 6 de setembro de 2007) 8- O Céu de Suely - VideoFilmes Produções Artísticas (estréia em 17/11/06, em cartaz por 153 dias) 9 - O Cheiro do Ralo - Primo Filmes, Geração Conteúdo e RT Features (estréia em 23/3/2007, ainda em exibição) 10 - O Dono do Mar - Ampla Produções e Planifilme (estréia desde 3/08/07, por 20 dias) 11 - Ó Paí, Ó - Dueto Filmes e Participações LTDA (estréia desde 30/03/07, em cartaz por 116 dias) 12 - O Passageiro - Segredos de Adulto - Flávio R. Tambellini (estréia a partir de janeiro de 2007, por 6 semanas) 13 - Primo Basílio - Lereby Produções (em cartaz a partir do dia 10/08/07, ainda em exibição) 14 - Topa de Elite - Zazen Produções Ltda (estréia a partir de 14/9/07, ainda em exibição)