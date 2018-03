CANÇÕES, PRETO E BRANCO, MATURIDADE

Sempre houve gente cantando nos filmes de Eduardo Coutinho, basta lembrar do condômino do Edifício Master que põe todo sentimento na voz ao entregar My Way. Ou então a moradora do morro que canta naquele inglês inventado em Babilônia 2000. As canções fazem parte do repertório que os personagens dos documentários de Coutinho usam para se expressar, mas dessa vez há algo mais. As Canções é sobre 18 pessoas que cantam diante da câmera as músicas de suas vidas e contam histórias para justificar porque são importantes.

Coutinho é mestre na arte de deixar os entrevistados à vontade para que eles se soltem diante de sua câmera. As histórias, e as canções, falam de afeto, de amor, de desamor. Alguns entrevistados choram. A emoção deles está na tela, mas também estava na plateia do Odeon BR, quando As Canções foi apresentado na Première Brasil, quinta-feira à tarde. O próprio Coutinho, no debate, disse que nunca havia passado por aquela experiência. Seus personagens estavam entre o público. Com amigos e familiares, viam-se projetados na tela. E aplaudiam a eles mesmos. "Foi emocionante", ele admitiu.

Não propriamente se aplaudindo, mas Vicente Amorim, que dirige a adaptação do livro de Fernando Morais, Corações Sujos, também estava satisfeito consigo mesmo no armazém 6 do pier da Praça Mauá, onde funciona a sede do festival (e ocorrem os debates). Corações Sujos passou fora de concurso, após o filme de Coutinho. Em Paulínia, onde teve sua première, alguns críticos reclamaram da trilha, mas o diretor conta que ela estava muito alta. Anteontem, no Odeon, o som estava nos trinques e Amorim ouviu elogios rasgados à música.

Com alguma modéstia, ele diz que não sabe o que isso significa, porque um diretor nunca é a pessoa mais autorizada a avaliar seu trabalho, mas Corações Sujos lhe parece seu filme mais bem realizado, o mais maduro e o mais profundo. Não é soberba, mas a satisfação do trabalho bem feito. Corações Sujos é um filme grande, no tamanho e, neste sentido, está um pouco fora da corrente dos filmes da Première Brasil deste ano, menores, mais intimistas, talvez. O que Amorim não aceita é uma crítica que lhe foi feita - o filme seria impessoal. "A pessoa que escreveu isso não me conhece para saber se é pessoal ou não."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A estreia será em março de 2012. "Lançar agora seria uma loucura e, em janeiro e fevereiro, o mercado está formatado para o Oscar", ele diz. Amorim vai tentar festivais no exterior? Berlim? "O filme já participou da competição em Montreal e Berlim cobra ineditismo." No Canadá, ele não ganhou prêmios, mas a sessão foi boa e a crítica, generosa. "As pessoas se surpreendem com a história, com a conexão japonesa em terras do Brasil."

Terceiro filme, o último da noite na quinta-feira, no Odeon, Sudoeste, de Eduardo Nunes, também levou o diretor ao armazém 6, para debater. O filme explora os paradoxos do tempo. Um dia na vida de uma mulher e este dia resume uma vida inteira, do nascimento à velhice. Simone Spoladore faz a protagonista, Clarisse, quando adulta. Nunes e o diretor de fotografia Mauro Pinheiro Jr.nventaram um novo formato horizontal, 3.66. O tempo, o rigor, a beleza do preto e branco, tudo aproxima Sudoeste de O Cavalo de Turim, obra-prima de Béla Tarr, que também integra o festival. A fotografia pode ser personagem de um filme? Claro, basta lembrar da cor em Dois Destinos, de Valerio Zurlini. Aqui, é o PB. O repórter brinca com o diretor de fotografia Lauro Escorel, que foi ver Sudoeste. O garoto - Pinheiro Jr. - tem futuro? "Ele é o futuro", sentencia Escorel. / L.C.M.