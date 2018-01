Canções perdidas do Rei do Pop Uma curiosa colaboração entre Michael Jackson e o promotor David Gest pode ver a luz do dia por meio de um museu escocês. Trata-se de uma coleção de canções baseadas na poesia de Robert Burns, gravadas por Gest e o Rei do Pop há mais de uma década. Gest afirmou que doará as gravações para o museu do poeta, que fica em Ayrshire, na Escócia. A colaboração entra para a vasta enciclopédia de curiosidades sobre a vida de Michael Jackson: canções para um musical baseado na vida e obra de Burns. "São as mais escocesas de Michael", disse Gest, ao jornal inglês The Guardian. O museu deve lançar o disco em evento beneficente.