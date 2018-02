Cancioneiro indie

Com 8 anos e um violão, o franzino Sondre Lerche já rabiscava suas primeiras

canções. Aos 16 anos, tinha um disco pronto e um contrato assinado com a gravadora EMI, que só pôde lançá-lo quando completou a maioridade. Em pouco tempo, virou sensação na Noruega e recebeu convites para abrir shows dos conterrâneos do A-Ha. Hoje, aos 28, acaba de colocar na praça seu sexto álbum de estúdio, o intenso e confessional Sondre Lerche (Mona Records). Diz ele que as duas coisas que mais mexeram na sua formação musical foram Beatles e Milton Nascimento - de quem é fã e amigo. O brasileiro retribui o carinho:"Ele é um cara muito legal, um grande compositor". / E.B.

Baldes de nostalgia

No pop camerístico do jovem Scott Matthew, a leveza das composições e a voz andrógina envolvem histórias de dores profundas. Buried Alive, faixa do recém-lançado disco Gallantry"s Favorite Son, fala sobre um amor que morreu mas que se recusa a ser enterrado. O expatriado australiano derrama melancolia em canções de rara beleza.

Ao todo, soma três discos na carreira solo, mas é no cinema que, por enquanto, ganhou o devido reconhecimento. O maior destaque até aqui foram as seis músicas que Matthew escreveu para o longa norte-americano Shortbus, do roteirista e diretor John Cameron Mitchell. E também suas constantes parcerias

com a compositora japonesa Yoko Kanno.