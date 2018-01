Câncer 'não derrubou' Patrick Swayze, diz esposa Lisa

"Isso tudo é novidade para mim, e eu achei que os 22 meses da doença de meu marido me dariam todo esse tempo para me acostumar com a ideia de perdê-lo", disse Niemi nesta terça-feira, em sua primeira declaração pública desde a morte de Swayze.

"Eu descobri por conta própria que quando realmente cheguei nesse ponto, eu disse 'não, não, não'. Não é a mesma coisa de modo algum. A perda verdadeira é uma outra coisa", disse.

Niemi falou ao lado da primeira-dama da Califórnia, Maria Shriver, a atriz e ativista Susan Saint James e Elizabeth Edwards, a mulher do ex-candidato à Presidência dos Estados Unidos, John Edwards, que teve de lutar contra um câncer.

"O câncer pode ter levado Patrick, mas não o derrubou", disse Niemi.

O ator de "Dirty Dancing - Ritmo Quente" morreu em 14 de setembro aos 57 anos.

Niemi vai falar sobre amar e perder o marido de 34 anos para o câncer de pâncreas em uma entrevista a Oprah Winfrey.

