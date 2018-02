Câncer mata atriz de 'Desperate' A atriz norte-americana Kathryn Joosten, conhecida por personagens como Karen McCluskey, em Desperate Housewives, e a secretária do presidente, em The West Wing, morreu sábado em Los Angeles. Durante anos, a atriz lutou contra um câncer de pulmão. Ela tinha 72 anos e por duas vezes ganhou o prêmio Emmy por sua interpretação como a sra. McCluskey, a velhinha rabugenta e adorável de Wisteria Lane. A série de TV, que alcançou enorme sucesso, terminou no último mês nos Estados Unidos. O último episódio foi ao ar ontem no Brasil. Além de atriz, Kathryn Joosten era uma importante ativista dos direitos dos animais. / AP