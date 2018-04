Cancelada série sobre os Kennedy A controvertida série de televisão The Kennedys teve sua estreia cancelada pelo History Channel. De acordo com o jornal New York Times, pressões da conhecida família norte-americana teriam motivado o cancelamento da atração. O programa já havia sido classificado por um ex-assessor de John Kennedy como "vingativo" e "malicioso", pela imagem que fornecia do famoso clã de políticos. Antes de decidir cancelar a milionária produção, o History Channel havia previsto lançar o seriado no segundo trimestre deste ano. Uma das mais aguardadas estreias de 2011, The Kennedys trazia a atriz Katie Holmes no papel de Jackie Kennedy. / EFE