Cancelada mostra de Caravaggio Segundo o diretor da Pinacoteca do Estado, Marcelo Araújo, não ocorrerá mais no museu a mostra com obras do artista italiano Caravaggio (1571-1610) e de pintores caravaggescos que estava prevista para ser inaugurada em novembro. "Foram muitas as indefinições quanto à lista final de obras", afirmou Araújo. A exposição, que estava sendo produzida pela Base 7, seria um dos destaques da programação do chamado Ano da Itália no Brasil. As negociações para a realização da mostra estavam sendo feitas havia dois anos. No lugar dela, a Pinacoteca vai inaugurar em novembro uma retrospectiva de Eliseu Visconti e que também vai ser exibida no Rio.