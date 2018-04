Canção inédita de Madonna vaza na internet

A canção The Beat Goes On, do próximo álbum de Madonna, vazou na internet. É a segunda faixa do CD que cai parcial ou integralmente na rede (Candy Shop também circulou por blogs, mas foi retirada por problemas de direitos autorais). The Beat conta com a produção do rapper americano Pharrell Williams. Madonna costuma pregar contra o MP3 e é ferrenha defensora da indústria fonográfica. Religião Madonna e seu marido, Guy Ritchie, devem participar, em setembro, das festas do ano novo hebraico de 5768, com outros três mil estudantes da Cabala, segundo o jornal Yedioth Ahronoth. A cerimônia é organizada pelo Centro de Cabala em Jerusalém e na Galiléia. Demi Moore, seu marido Ashton Kutcher e a estilista Donna Karan, todos discípulos dessa instituição em Los Angeles, também participarão dos atos. Esta será a segunda visita de Madonna a Israel, mas, assim como na primeira viagem, há três anos, quando ela recebeu ameaças de morte, a cantora não deve fazer nenhuma apresentação, acrescenta o jornal. Nos últimos anos, Madonna vem se dedicando ao misticismo judaico e, inclusive, prefere ser chamada pelo nome da rainha bíblica Esther. A cantora não faz mais shows nas sextas-feiras à noite, para respeitar o Sabbath - entre a noite de sexta-feira e o pôr-do-sol de sábado -, e há informações de que Madonna respeita as rígidas regras judaicas para a alimentação (kosher). (Com reportagem da Efe)