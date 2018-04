Canal russo corta cena de Putin no desenho 'South Park' Uma emissora de televisão russa cortou um pedaço do irreverente desenho norte-americano "South Park" que zombava de Vladimir Putin. O canal 2X2 cortou um trecho do episódio, que foi ao ar na terça-feira, que retratava Putin como um líder mesquinho e desesperado, disse o porta-voz da emissora. A decisão despertou críticas e furiosas discussões em blogs russos. Não se sabe se a decisão, envolvendo um episódio da série que foi ao ar originalmente nos Estados Unidos em 2005, foi tomada por executivos do canal ou por agentes reguladores.