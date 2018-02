Canal hispânico da Globosat já está montado Está praticamente pronta a grade do canal que agora une a programadora Globosat e a TV Caracol, maior emissora de TV aberta da Colômbia, do grupo Valorem. As duas empresas anunciaram ontem o acordo que as torna sócias em um canal hispânico pago nos Estados Unidos a partir de 2015. Ambas cobiçam um público hoje estimado em 55 milhões de pessoas, com tendência de crescimento acelerado. A programação incluirá conteúdo da TV Caracol e dos canais GNT, Multishow, Viva e +Globosat, onde hoje está no ar a minissérie Pablo Escobar, produzida justamente pela TV Caracol e cuja negociação já foi um prenúncio da parceria agora anunciada.