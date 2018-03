Canal hispânico da GloboSat está pronto Macondo Way, o canal que une a colombiana TV Caracol e a Globosat no lançamento de um novo canal pago hispânico nos Estados Unidos, está pronto para entrar no ar. Ainda este mês, alguns operadores de cabo e satélite nos EUA terão a chance de ver uma semana (de segunda a domingo) da grade do canal, já com sua marca, identidade visual, promos e chamadas oficiais. A “amostra” estará disponível por meio de streaming “encriptado”. No final de 2014, ao ser apresentado às principais operadoras de TV por satélite e cabo dos EUA, o Macondo Way foi recebido como canal único no campo do lifestyle dirigido a hispânicos e aos anseios da chamada geração dos millennials