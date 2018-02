Canal do país da Copa, Globo aposta na Ásia A Globo aposta no interesse mundial despertado pelo Brasil hoje, em véspera de Copa e Olimpíada aqui, para levar seu know-how e bagagem de produções ao Asia TV Forum & Market, feira asiática de conteúdo televisivo premium que vai de 5 a 7 de dezembro, na Marina Bay Sands, em Cingapura. Na linha de frente, estão documentários prontos para satisfazer curiosidades sobre o País e Cordel Encantado, novela com tratamento fora do comum para o gênero. A emissora identifica ainda um aumento de interesse pelos "scripted formats" no mercado asiático, o que a motiva a vender suas histórias para alinhavar novas coproduções internacionais, ao gosto do freguês local.