Canal de filmes pouco inéditos lidera em 2013 Foi do Megapix, dono de títulos pouco ou nada inéditos na TV paga, a condição de canal de filmes mais assistidos na faixa nobre da TV por assinatura no 2.º semestre de 2013. O Megapix exibe, de segunda mão, os filmes que o Telecine já mostrou. Mas, presente nos pacotes básicos, conta com alguns milhões a mais na plateia. Para este mês, os destaques são O Aprendiz de Feiticeiro, Mamma Mia! e a comédia E Aí, Comeu? Ao longo do ano, as promessas se estendem por De Penas pro Ar, A Saga Crepúsculo: Eclipse, Imortais, Tron: O Legado, Enrolados e até E.T. - para a seção Retrô, que muda para os fins de semana, entre 10h e 12h.