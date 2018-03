Canal Brasil relembra Mazzaropi

15H50 NA GLOBO

(Spanglish). EUA, 2004.

Direção de James L Brooks,

com Adam Sandler, Tea Leoni,

Paz Vega, Cloris Leachman,

Shelbie Bruce, Sarah Steele

Casado com Tea Leoni, Adam

Sandler começa a se envolver

com a doméstica latina, Paz Vega. O diretor James L. Brooks pratica um tipo de comédia dramática que, quando dá certo, resulta em filmes como Laços de Ternura, que venceu o Oscar, e Melhor É Impossível. Não é o caso deste, em que ele

parece um tanto intimidado pelo que poderia de haver de politicamente incoprreto na abordagem

de temas como imigração e sexo. Reprise, colorido, 106 min.

Uma Noite no Museu 2

22H20 na Globo

(Night At The Museum: Battle

Of The Smiths). EUA, 2009.

Direção de Shawn Levy, com

Ben Stiller, Amy Adams, Owen

Wilson, Hank Azaria, Robin Williams, Christopher Guest.

No segundo filme da série, Ben Stiller volta ao papel de vigia de museu, mas agora no Smithsonian, de Washington, onde ex-presidentes, a aviadora Amélia Eckhart e até a múmia de um faraó voltam à vida - e envolvem o protagonista em suas disputas. O diretor Shawn Levy

gosta de mostrar personagens cuja vida sofre uma reviravolta - e eles mudam - ao longo de uma noite. Reprise, colorido, 105 min.

O Contador de Histórias

2H25 NA GLOBO

Brasil, 2009. Direção de Luiz

Villaca, com Maria De Medeiros,

Malu Galli, Ju Colombo, Marco

Antônio Ribeiro, Paulinho Mendes, Claiton Santos.

A vida do mineiro Roberto Carlos dos Santos é um exemplo de que ninguém é irrecuperável. O garoto problema é salvo por pedagoga francesa que se interessa por seu caso e descobre que ele só tem

de canalizar sua energia para

aquilo de que gosta - a arte

de contar histórias. O próprio

diretor Villaça não deixa de

estar falando sobre sua atividade como narrador, mas o filme,

apesare do empenho, não decola. Reprise, colorido, 100 min.

TV Paga

Centenário Mazzaropi

12H30 NO CANAL BRASIL

Completa-se justamente hoje o centenário do nascimento de Amácio Mazzaropi - São Paulo, 9 de abril de 1912 - e a emissora inicia uma programação especial que deve durar toda a semana, mostrando filmes que ele fez antes de se estabelecer como "jeca". A programação começa com A Carrocinha, de 1955, e segue exibindo, a partir de amanhã, no horário - O Fuzileiro do Amor, O Noivo da Girafa, Chico Fumaça e Chofer de Praça. Com direção de Agostinho Martins Pereira,

O Carrocinha põe o herói na

pele de sujeito que caça os cães abandonados da cidade. Adivinh

se ele não vai arranjar um cão

amigo (como o Duque que

acompanha Isidoro nas duas

aventuras do motorista de

caminhão, outro personagem

famoso do começo da carreira

do ator, produtor e diretor que

morreu em Taubaté, em 13

de junho de 1981.

Capitão Blood

14 H NO TCM

(Captain Blood). EUA, 1934.

Direção de Michael Curtiz, com

Errol Flynn, Olivia De Havilland,

Lionel Atwill, Basil Rathbone.

Boa adaptação do romance de aventuras do de Rafael Sabatini, com Errol Flynn como médico condenado por traição ao rei James e que vira pirata. Flynn, que virou astro, e o diretor Curtiz tornaram-se parceiros numa memorável série de ação. Muitos daqueles filmes eram com Olivia De Havilland. Talvez a garotada de hoje prefira outro tipo de filme, mais acelerado. Isso não

tira o encanto do cartaz da TCM, que deve passar dublado, como

outras atrações do canal de

clássicos, à tarde. Reprise,

preto e branco, 119 min.

Gerônimo

20H05 NO TELECINE CULT

(Geronimo). EUA, 1993.

Direção de Walter Hill, com Jasion Patric, Wes Studi, Gene Hackman,

Robert Duvall.

O cinema contou diversas vezes

a história do lendário chefe dos

apaches que se rendeu à cavalaria norte-americanas e pegou em

armas novamente, quando o

governo dos EUA não cumpriu o acordo com seu povo. O diretor Hill sempre gostou dos filmes de gêneros - westerns, policiais. Com

roteiro de John Milius, atraído pelo código de honra dos mocinhos, o cartaz da rede Telecine não se intimida com os clichês, como se o diretor quisesse provar que consegue filmar melhor do que qualquer cineasta cenas já vistas pelo público. Reprise, colorido, 115 min.

Por Volta da Meia-Noite

22 H NO TCM

(Round MIdnight). França/EUA, 1986. Direção de Bertrand Tavernier, com Dexter Gordon, François Cluzet.

Fascinado pela cultura norte-

americana, o crítico e cineasta

Tavernier inspirou-se em episódios da vida do pianista Bud Powell e do saxofonista Lester Young para criar este filme sobre francês que se

envolve com músico decadente de jazz, em Paris. Grande trilha de

Herbie Hancock e bela interpretação de Dexter Gordon. Na sequência, Clint Eastwood fez Bird, outro marco da relação do cinema com o jazz. Reprise, colorido, 131 min.

O Mundo a Seus Pés

22H NO TELECINE CULT

EUA, 1991. Dir. de Robert Benton,

com Dustin Hoffman, Bruce Willis, Nicole Kidman, Loren Dean

Na Nova York dos anos 30, rapaz passa a trabalhar para um gângster decadente. Mais tarde, apaixona-se pela namorada de seu patrão. Baseado em romance de E. L. Doctorow. Reprise, colorido, 107 min.