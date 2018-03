Canal Brasil leva ao ar especial sobre passistas

É hoje a estreia da série Mulatas, às 20h45, no Canal Brasil, que começa com uma entrevista de Márcia Anjo, moradora de uma das comunidades do Complexo do Alemão, no Rio. Ela decora bolos de aniversário, aplica cabelo falso, faz salgadinhos para festa sob encomenda, vende cosméticos. Mas apesar de viver bem ao lado da Imperatriz Leopoldinense, é bem distante dali, na quadra da Mangueira que ela brilha como mulata. "Eu amo a Mangueira de graça", diz, na entrevista que vai ao ar hoje, para a também passista Rafaela Bastos, apresentadora da série.

Dirigido por Walmor Pamplona, o programa demonstra que não há como errar quando se tem uma boa história nas mãos. No caso, são 13 episódios sobre 13 mulheres que se mostram sem as plataformas vertiginosas e os penachos esplendorosos - mas é claro que, no final, elas sambam um pouquinho, sim. Mas o melhor é mesmo surpreendente ouvir quantas histórias essas moças têm para contar, algo que vai muito além daquela já tradicional ladainha sobre "como se preparar para aparecer linda na avenida". Márcia Anjo é a estrela da estreia, para quem ser mulata é um estado de graça. "Há dois mundos da mulata, vamos dizer", explica. "Tem você ser mulata e você querer ser mulata."

Sincera, divertida e bem humorada, a carioca perseverante conta que o "Anjo" não é nome artístico, mas nome de batismo mesmo, dado pelo pai adotivo que a encontrou jogada no lixo, quando bebê. "Acho que meu nariz era feio, e ela não me quis", conclui, disfarçando bem a desgraça, coisa de gente do samba. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.