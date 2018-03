Canal Brasil exibe 'Veias e Vinhos', de João Batista de Andrade

Sempre interessado em relacionar a história do Brasil a destinos (e tragédias) individuais, João Batista de Andrade tinha um bom material em Veias e Vinhos, nesta segunda-feira, 16, às 22 horas, no Canal Brasil. A história, adaptada do livro de Miguel Jorge, é real e mostra como armazém de Goiânia vira palco dos conflitos políticos do País, durante o governo JK e os primeiros anos do regime militar. Um homem é acusado de matar a própria família e forçado a confessar o crime que não cometeu. Andrade pode não ter pensado especificamente em O Caso dos Irmãos Naves, mas seu filme lembra o clássico de Luiz Sérgio Person, nos anos 60, que era mais forte. Por melhores que sejam algumas cenas (e as intenções do diretor), a estética do seu filme, pelo didatismo excessivo, já nasceu ultrapassada.