Canal americano Vh1 terá três produções no Brasil A MTV Brasil que se cuide. O canal americano Vh1 resolveu apostar em produções nacionais este ano, a fim de consolidar a marca no Brasil e conquistar um público entre 25 e 49 anos, que se sente órfão da emissora musical. A base do Vh1, que reúne música, entretenimento, moda, filmes, documentários e reality shows, agora terá programas, videoclipes e apresentadores brasileiros. Segundo o vice-presidente de criação da Nickelodeon Latin America e do Vh1 Brasil, Jimmy Leroy , três novos programas norteiam essa proposta de ''abrasileirar'' a produção e aproximar o público. A clássica parada musical que elege os melhores videoclipes do momento, o Top20 Brasil será apresentado por um VJ brasileiro. Já o Vh1 Storytellers será como um Unplugged, em que os maiores cantores e compositores (brasileiros) tocam suas músicas e falam sobre elas. Já Behind the Music será um documentário mais dramático, que contará a história das grandes bandas. Uma espécie de biografia autorizada que vai ao fundo no relato da vida pessoal do artista, mostrando como o sucesso superou tragédias e norteou sua carreira. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo