Canais sem a Copa perderam menos no ano

Ex-grupo Discovery, Carla Ponte é a nova produtora associada da Primo Filmes, liderando o núcleo de produção voltado à televisão. E já está à frente de 11 projetos - 4 de séries de ficção, 7 de não ficção -, todos em negociação com canais pagos.

A Band pode até propor a ancoragem do CQC a Rafinha Bastos, mas só se for para acumular funções. O humorista não mostra qualquer disposição para abrir mão do comando do talk show Agora É Tarde.

TV cabeça: o Canal Futura acaba de lançar mais uma temporada do Blossoms (Blended Learning Open Source Science or Math Studies), video aulas do MIT (Massachusetts Institute of Technology). A safra atual chegará a 17 filmes que, depois de exibidos pela TV, devidamente legendados em português, ficam disponíveis no canal do Futura no YouTube.

TV cabeça 2. Desde que o Futura começou a exibir as aulas do projeto Blossoms, em 2011, a audiência do site da instituição teve aumento expressivo e o Brasil passou a ocupar o 2.º lugar em número de acessos, atrás só dos EUA.

Se você der de cara com César Filho na Record, achando que está no SBT, relaxe. Ele trocou de canal e sua contratação foi anunciada ontem para as áreas de jornalismo e entretenimento da emissora.

Na Record, César comandará um novo reality show de confinamento, inspirado no Power Couple, da Dori Media Group. Já visto em Israel e Portugal, o jogo une dez casais, por três meses, que testam seu amor em diversas provas.

O Avesso da Copa, com foco naqueles turistas que vieram ao Brasil a pé, de bicicleta ou sem gastar muito dinheiro, é o curta que Leandra Leal dirigiu para a série A Copa Passou por Aqui, com curadoria de Jorge Furtado, que vai ao ar neste fim de ano pelo SporTV.

Arquivo Confidencial. Dono de boa audiência no SBT, Danilo Gentili ganha homenagem de Eliana no programa deste domingo, com direito às presenças da mãe, dona Guiomar, e da namorada, Bárbara, no palco. Até uma professora de infância aparece por lá, orgulhosa do ex-aluno.