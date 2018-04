Canais pagos retomam inéditos

Após as reprises de fim de ano, os canais por assinatura começam a renovar suas grades de programação de séries a partir do início de fevereiro. Entre as estreias mais esperadas pelos fãs do gênero estão Blue Bloods, no canal Liv; $#*! My Dad Says, no Warner Channel; e Em Terapia (In Treatment), na HBO.

A primeira é um drama policial que marca a volta de Tom Selleck, o Magnum dos anos 1980, ao mundo das séries. Já a segunda traz o retorno de William Shatner - o eterno capitão Kirk, de Star Trek (Jornada nas Estrelas) -, após o sucesso da extinta Boston Legal, em que contracenava com o ator James Spader. E a terceira traz Gabriel Byrne novamente na pele do psiquiatra Paul Weston, que atende os mais variados pacientes. A série que virou sucesso cult estreia na HBO no dia 21.

$#*! My Dad Says entra em cartaz no dia 7 e é uma comédia inspirada no twitter @shitmydadsays, criado por Justin Halpern, um homem de 28 anos que se vê obrigado a voltar para a casa do pai, de 72 anos, um homem cheio de opinião. O problema é que o pai fala um monte de m... As citações renderam, além do perfil no twitter, um livro e, agora, a série.

O Warner Channel coloca no ar também no dia 7, após $#*! My Dad Says, a segunda temporada da comédia The Middle, com Patricia Heaton.

Drama policial. Blue Bloods chega ao Liv no dia 14, para contar o dia a dia de uma família de policiais de Nova York. Além de falar sobre os casos que os familiares investigam, a série acompanha, principalmente, as relações entre eles. A atração teve boas críticas e tem no elenco Donnie Wahlberg, Len Cariou, Will Estes e Bridget Moynahan.

O canal traz ainda os episódios inéditos do remake Hawaii Five-0, ação com o bonitão Alex O"Loughlin, além de Scott Caan, Daniel Dae Kim e Grace Park. Vai ao ar no dia 16. Dois dias mais tarde, estreia a segunda temporada do drama hospitalar Hawthorne, com a atriz Jada Pinkett Smith. Finalmente, dia 20, o canal mostra o serial killer que analisa sangue em Dexter - também em cartaz no FX e na RedeTV! -, desde a sua primeira temporada.

O canal Sony também passa a exibir, a partir da semana do dia 7, os episódios inéditos de todas as suas séries do horário nobre, incluindo as veteranas Desperate Housewives e Grey's Anatomy, além da iniciante No Ordinary Family, sobre uma família com superpoderes.

Aliás, os super-heróis estão em alta e o Universal Channel lança, no dia 11, a série The Cape, sobre um policial acusado injustamente de homicídio que assume a identidade do herói favorito do filho para caçar bandidos.