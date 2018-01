Canais pagos estréiam novas séries Com os finais de séries e de temporadas, os canais pagos se movimentam para trazer novas atrações para preencher a entressafra, já que a maioria dos episódios inéditos dos programas que já estão no ar voltam apenas em novembro. O AXN inicia o ciclo na terça-feira, às 21 horas, com Criminal Minds, série investigativa em que os detetives são especialistas em comportamento humano. A equipe, ligada ao FBI, resolve os casos que não podem ser solucionados apenas com as provas físicas - ou seja, os crimes que os CSIs não desvendam. Esses psiquiatras e detetives estudam o comportamento de criminosos e suspeitos. Porém a série não fala somente desse processo e aborda também os problemas emocionais dos protagonistas. Na Warner, as novas séries estréiam na próxima semana. O canal trará The New Adventures of Old Christine, com Julia Louis-Dreyfus (Elaine, de Seinfeld); E-Ring, com Dennis Hopper; The Evidence; além das novas temporadas de L Word e Six Feet Under e das segundas edições dos reality shows The Bachelorette e The Swan. Já o canal Sony promete quatro estréias para o início de agosto.