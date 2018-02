Canais investem na cobertura das Olimpíadas

Só o SporTV terá oito canais, quatro deles em alta definição, para mostrar as partidas 24 horas por dia. Com permissão para exibir o evento na TV por assinatura, o canal, que pertence à Globosat, tem a Record como pedra no sapato. Apesar de ter 550 profissionais envolvidos, 200 a mais do que a emissora do bispo Edir Macedo, o SporTV teve as credenciais distribuídas pela Record, detentora dos direitos de transmissão em TV aberta no País. Mesmo com restrições, o canal pago carregou para a capital inglesa a estrela do esporte da Globo, Galvão Bueno.

Esta é a primeira vez que a Record exibe a Olimpíada, após a experiência com os Jogos de Inverno de Vancouver, em 2010, e o Pan-americano de Guadalajara (2011). Além das transmissões encabeçadas por Ana Paula Padrão e Mylena Ciribelli, ex-globais, a emissora transformou ex-atletas em comentaristas, como o ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa, egresso de "A Fazenda", e Virna Dias, que já representou o Brasil no vôlei feminino. "Todos os narradores e comentaristas passaram por treinamento. Assistíamos a um jogo na íntegra e tínhamos de comentar. Pelo ponto eletrônico, um diretor dava instruções e uma fonoaudióloga também, para ficarmos mais espontâneos. Evoluímos", diz Virna.

A primeira transmissão olímpica, da seleção feminina de futebol, deu à Record a vice-liderança no horário da tarde, na quarta-feira, com 7 pontos, o dobro do que costuma marcar normalmente. A Globo, com a programação normal (sessão da tarde), se manteve líder com 13 pontos. Se na Record as competições terão destaque nos programas ao vivo, como o "Hoje em Dia" e o "Domingo Espetacular", a Record News vai virar uma central da Olimpíada, com cerca de 20 horas diárias dedicadas aos jogos.

No "Globo Esporte" e no "Jornal Nacional" de quarta-feira, aliás, a Globo ratificou que não transmitirá os Jogos - qualquer imagem terá o selo "imagens cedidas pela TV Record". Em comunicado, a emissora diz que seguirá as regras do Comitê Olímpico Internacional e terá direito a seis minutos de imagens para serem exibidas em três jornalísticos por dia.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A RedeTV!, por sua vez, terá seis profissionais para rodar a vila olímpica, com boletins de dez minutos ao longo da programação. Com cobertura mais modesta, o ESPN, subdividido em ESPN Brasil, ESPN+ e o canal em alta definição, também dedicará sua programação ao evento. Já o BandSports, dará espaço a diferentes modalidades em sua grade. Com uma pegada diferente, o "Furo em Londres", da MTV, vai mostrar a Olimpíada pelo viés do humor. As informações são do Jornal da Tarde.